В «Фенербахче» ответили, возможен ли переход защитника ЦСКА Виллиана Роши в турецкий клуб

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе в клуб защитника Виллиана Роши из ЦСКА.

«Наш главный тренер общался с защитником? Нет, это неправда. Интересуемся ли мы Рошей? Нет, у нас нет к нему интереса», — сказал Баки «СЭ».

Раннее появилась информация, что главный тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш провел телефонный разговор с Виллианом Рошей.

27-летний футболист перешел в ЦСКА в августе этого года из «Портимоненсе» подписав соглашение до лета 2025 года с опцией продления на год. В этом сезоне он провел 9 матчей, забив 1 гол.