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Сегодня, 15:53

В «Фенербахче» прокомментировали подписание договора о сотрудничестве с «Зенитом»

Виталий Косик
Корреспондент
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В «Фенербахче» высказались о подписании договора о сотрудничестве с «Зенитом».

Сегодня, 27 марта, стороны подписали соглашение о взаимном сотрудничестве, оно рассчитано на два года и охватывает мужские и женские футбольные команды систем «Зенита» и «Фенербахче», мужские баскетбольные команды и ряд других проектов.

«Мы надеемся, что этот шаг, который мы рассматриваем как важное партнерство и который, как мы верим, будет развиваться все сильнее в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, приведет к положительным результатам и будет полезным для нашего клуба», — написано в сообщении «Фенербахче» на официальном сайте команды.

Сообщается, что клубы совместно будут развивать любительский футбол, а также создавать и реализовывать программы по двустороннему обмену игроков «Газпром» — Академии и футбольной школы «Фенербахче».

23 марта команды провели товарищеский матч, который завершился со счетом 2:2. Все средства, вырученные от проведения игры, будут направлены на помощь пострадавшим в результате землетрясений в Турции.

Футбол
ФК Зенит
ФК Фенербахче
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