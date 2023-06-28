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Сегодня, 11:40

В «Фенербахче» заявили об отсутствии проблем с игроками в связи с поездкой на турнир в Россию

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос об участии в предстоящем Кубке PARI Премьер, который пройдет в Санкт-Петербурге.

— Есть ли риск, что кто-то из игроков не приедет в Россию? Например, Джеко негативно высказывался относительно товарищеского матча сборной России и Боснии.

— Ни с одним игроком нет проблем, — сказал Баки «СЭ».

Ранее сообщалось, что нападающий Эдин Джеко и другие легионеры команды из-за политической ситуации не хотят ехать в Россию на Кубок PARI Премьер.

Кубок PARI Премьер пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля. За трофей поборются «Зенит», «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи».

Футбол
ФК Фенербахче
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