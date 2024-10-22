Талалаев: «Балтика» готова принять Мостового на стажировку, это большой специалист»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что готов принять Александра Мостового у себя на стажировку.

«Готов ли принять Александра Мостового в качестве стажера? Безусловно! Это большой специалист, он бы поделился своим опытом, если бы ему это было интересно. Я всегда за. Тренеры, которые учатся на лицензию Pro, довольно-таки часто находятся у нас на стажировке. Не знаю, устроит ли уровень «Балтики» и нашего тренерского штаба Александра Мостового. Но никаких вопросов я не вижу», — цитирует Талалаева «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке из-за его высказываний о том, что он ничем не хуже главного тренера московской команды Деяна Станковича.