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10 апреля, 12:59

В ФНЛ отреагировали на инцидент с избиением футболиста Мухина

Алина Савинова
Антон Мухин.
Фото ФК «Пари НН»
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В ФНЛ заявили, что серьезно воспринимают инцидент, произошедший во владивостокском «Динамо».

В среду юрист Антон Смирнов сообщил, что 19-летний футболист Антон Мухин был избит в бане одним из руководителей клуба из Владивостока. У игрока диагностирована черепно-мозговая травма. 10 апреля в УМВД РФ по Приморскому краю заявили, что полиция проводит проверку по заявлению полузащитника с просьбой привлечь к ответственности управляющего «Динамо» Эдуарда Сандлера.

«Футбольная национальная лига крайне серьезно воспринимает инцидент, произошедший в ФК «Динамо-Владивосток» с участием президента клуба и игрока команды Антона Мухина. Насилие в любом виде недопустимо в профессиональном спорте и противоречит принципам честной игры, уважения и гуманизма, которые являются основополагающими для футбольного сообщества. На данный момент делом занимаются правоохранительный органы. Надеемся, что подобные ситуации больше не повторятся», — приводит ТАСС текст заявления медиаслужбы ФНЛ.

Мухин играет во владивостокском «Динамо» на правах аренды из «Пари НН» до конца 2025 года.

Источник: ТАСС
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Футбол
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