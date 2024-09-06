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Сегодня, 16:15

В «Фрозиноне» подтвердили предстоящий уход Чуни, которым интересуется «Рубин»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный директор «Фрозиноне» Гвидо Анджелоцци ответил на вопрос о будущем форварда команды Марвина Чуни.

3 сентября сообщалось, что 23-летний албанец может продолжить карьеру в казанском «Рубине».

«По Чуни мы находимся в процессе обмена документами. Он отправился проходить медицинский осмотр», — приводит слова Анджелоцци Tuttosport.

Нападающий выступает за «Фрозиноне» с лета прошлого года. Он провел за команду 27 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Чуни в 900 тысяч евро. Форвард является воспитанником «Баварии».

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Фрозиноне
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