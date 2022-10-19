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Сегодня, 11:27

В «Галатасарае» отреагировали на информацию, что клуб предлагал контракт Смолову

Директор по связям с общественностью «Галатасарая» Коскун Гильбахар отреагировал на информацию о том, что турецкий клуб планировал подписать нападающего «Динамо» Федора Смолова в летнее трансферное окно.

«У меня нет информации о том, что «Галатасарай» предлагал контракт Федору Смолову», — приводит слова Гульбахара «Чемпионат».

СМИ сообщали, что турецкий клуб был близок к подписанию 32-летнего футболиста и даже провел финальные переговоры с «Динамо», однако трансфер сорвался из-за травмы футболиста.

В нынешнем сезоне Смолов провел за «Динамо» 14 матчей, забил 7 мячей и отдал 5 результативных передач.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4859861-v-galatasarae-otreagirovali-na-informaciyu-chto-letom-klub-predlagal-kontrakt-smolovu.html
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