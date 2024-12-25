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В «Газпром» — Академии «Зенита» завершился мегатурнир

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Сине-бело-голубые подвели итоги предновогоднего благотворительного первенства для юных футболистов от 9 до 15 лет, оставшихся без попечения родителей или находящихся в сложной жизненной ситуации.

Мегатурнир «Зенит рядом», который прошел в клубной академии с 23 по 25 декабря, объединил пять команд из Петербурга, Ленинградской и Псковской областей.

Призерам достались медали, а победитель турнира — команда из Петербурга — стала обладательницей сертификата на сумму 100 000 рублей для покупки спортивного инвентаря. Проживание и питание в комплексе «Газпром» — Академии были предоставлены участникам бесплатно.

Почетными гостями церемонии закрытия турнира стали Александр Кержаков, Дмитрий Радченко и Владимир Быстров. Легенды сине-бело-голубых поздравили победителей проекта, поблагодарили участников и пожелали юным футболистам счастливого Нового года.

«Этот турнир — огромный подарок детям из ресурсных центров Петербурга, Ленинградской и Псковской областей к Новому году. К сожалению, таких детей много. Для каждого из них это прекрасная возможность проверить свои способности, получить положительные эмоции и посмотреть на наш прекрасный город. Самая главная задача спорта, на мой взгляд, это воспитание дисциплинированных, хороших и целеустремленных людей. Именно это мы и делаем на нашем турнире», — отметил бывший игрок «Зенита» и основатель фонда «Звезды детям» Кержаков.

Кроме того, юные футболисты побывали в музее клубной академии и посетили мастер-класс по изготовлению елочных игрушек. В заключительный день Мегатурнира участники отправились на экскурсию по «Газпром Арене» и посетили самый большой в мире каток в компании полузащитника «Зенита» Александра Ерохина, сообщает официальный сайт невского клуба.

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