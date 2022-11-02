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Сегодня, 11:29

В «Генке» отказались комментировать новость об интересе к Кассьерре

Микеле Антонов
Корреспондент
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В пресс-службе «Генка» в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировали на информацию об интересе клуба к нападающему «Зенита» Матео Кассьерре.

«Отвечу вам стандартно: мы не комментируем слухи об игроках, тренерах других клубов. Мы сконцентрированы лишь на «Генке» в распространении сообщений или материалов такого рода», — заявили «СЭ» в клубе.

Ранее Sport 24 сообщил, что «Црвена Звезда», «Генк» и «Галатасарай» проявляют интерес к Кассьерре.

Матео перешел в «Зенит» из «Сочи» в июле нынешнего года. 25-летний колумбиец забил 3 гола и сделал 3 результативных передачи в 16 матчах за команду из Санкт-Петербурга.

Кассьерра пропустил 4 последних матча «Зенита» из-за проблем со здоровьем.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-02-tsrvena-zvezda-i-galatasaray-zainteresovany-v-forvarde-zenita-kassyerre

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