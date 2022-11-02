В Госдуме анонсировали встречу с клубами РПЛ, посвященную кругу вопросов о Fan ID

Сегодня, 16:24
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев анонсировал встречу с российскими клубами, посвященную обсуждению закона о Fan ID.
«Круглый стол по Fan ID будет. Он состоится в конце ноября. Мы работаем в этом направлении. Все подробности позже», — цитирует «РБ Спорт» Свищева.
Напомним, что закон о Fan ID вступил в силу 1 июня 2022 года. Сейчас его постепенно внедряют на разных стадионах команд, выступающих в РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования