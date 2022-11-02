В Госдуме анонсировали встречу с клубами РПЛ, посвященную кругу вопросов о Fan ID

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев анонсировал встречу с российскими клубами, посвященную обсуждению закона о Fan ID.

«Круглый стол по Fan ID будет. Он состоится в конце ноября. Мы работаем в этом направлении. Все подробности позже», — цитирует «РБ Спорт» Свищева.

Напомним, что закон о Fan ID вступил в силу 1 июня 2022 года. Сейчас его постепенно внедряют на разных стадионах команд, выступающих в РПЛ.