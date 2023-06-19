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Сегодня, 13:21

В Госдуме допускают, что решение суда по делу Промеса может быть политизированным

Дарья Алексеева
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение суда Амстердама приговорить нападающего «Спартака» Квинси Промеса к полутора годам тюрьмы.

Футболиста признали виновным в нападении на двоюродного брата в июле 2020 года.

«В этом деле много нюансов, в которых стоит разобраться в России. Нужно посмотреть, насколько объективно решение суда. Может, оно политизировано. Люди не думают о законности, когда речь идет о том, что связано с Россией. Сейчас не хотят допускать спортсменов — не допускают, не хотят визы давать — не дают. Можно ли выдать ему российский паспорт? Он действительно классный игрок. Но паспорта выдают не за игру. Там огромное количество причин. Если он хочет, то должен соответствовать всем нашим требованиям», — сказал Свищев «СЭ».

Помимо инцидента с двоюродным братом, Промес также подозревается в контрабанде наркотиков.

В марте 2023 года 31-летнему нидерландцу отказали в получении российского гражданства.

Квинси Промес. Промес приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на брата. Что теперь будет с лидером «Спартака»?

Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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