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Сегодня, 13:17

В Госдуме назвали глупым и циничным внесение игроков «Зенита» и ЦСКА в базу «Миротворца»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что футболисты, тренеры, а также руководители «Зенита» и ЦСКА внесены в базу центра «Миротворец».

«Это совершенно глупый и циничный поступок наших соседей по отношению к детям, спорту. Это сделано от злобы и беспомощности, потому что «Миротворец» сам по себе уже давно себя изжил и никому не интересен. Санкции украинские мало беспокоят россиян. Дело в том, что украинцы понимают: переговорный процесс с УЕФА и ФИФА у нас не прекращается, в ближайшее время вернут наши клубы на международные арены. Украинцы нервничают и ищут моменты, за которые можно зацепиться. Искренне не понимаю, почему наших соседей побеспокоила абсолютно безобидная акция, направленная на популяризацию детского футбола», — сказал Свищев «СЭ».

Руководители, тренеры, футболисты ЦСКА и «Зенита» внесены в базу украинского сайта «Миротворец» за участие 14 сентября в акции перед очной игрой 8-го тура чемпионата России.

Перед встречей игроки вышли на поле с детьми из семей ветеранов военной операции на Украине. Акция была проведена с фондом «Защитники Отечества», который оказывает помощь семьям участников военных действий на Украине.

(Дарик Агаларов)

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РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Свищев

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