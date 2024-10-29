В Госдуме назвали патриотами руководителей «Химок» и «Динамо» Махачкала после попадания в базу «Миротворец»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» новость о включении генерального директора «Химок» Николая Оленева и президента махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиева в базу украинского сайта «Миротворец».

«На это никак не стоит реагировать. Наоборот, многие гордятся тем, что попадают в этот список, ведь это означает, что они патриоты. Знаете, отчасти включение в этот список означает, что ты — патриот России, что там их деятельность оценивают как патриотическую, раз увидели в их действиях что-то в поддержку России. Понятно, что им не нравится, когда поддержка оказывается со стороны известных деятелей, спортсменов и тренеров», — сказала Журова «СЭ».

Гаджиев попал в базу «Миротворца» за акцию перед матчем FONBET Кубка России между махачкалинским «Динамо» и московским «Динамо», который прошел 18 сентября в Каспийске с привлечением участника СВО Гаджимурада Казанбиева.

Причиной попадания в базу Оленева стало предоставление средств ВС РФ с продажи билетов на матч «Химки» — «Факел», который состоялся в 2022 году. Полученные средства пошли на поддержку для добровольцев и мобилизованных для участия в СВО. Также планировалось приобретение дополнительного снаряжения и материально-технического оснащения для нужд ВС РФ. Также Оленев выделил квоты бесплатных билетов на матчи РПЛ «Химки» — «Зенит» и «Химки» — ЦСКА для фонда «Защитники Отечества».

Денис Сафронов