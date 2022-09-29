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29 сентября, 11:10

В Госдуме РФ не исключили переноса круглого стола по вопросу Fan ID на фоне частичной мобилизации

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о дате проведения круглого стола по теме Fan ID.

«Круглый стол планируется провести в октябре. Пока никакого переноса и срыва даты нет. Дату пока не назначили. В ближайшее дни определим точную дату. В случае форс-мажора заседание может быть перенесено. События меняются очень быстро. Я лично не удивлюсь ничему. Нам нужно собрать первых лиц клубов. Страдают болельщики, клубы, стадионы. Но предпосылок сейчас для переноса нет», — сказал Свищев «СЭ».

С нового сезона РПЛ систему Fan ID ввели на пяти стадионах страны: в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи и Нижнем Новгороде. Постепенно к ним присоединятся арены всех остальных команд, участвующих в премьер-лиге.

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