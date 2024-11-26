В Госдуме РФ отреагировали на заявление о коррупции в судействе российского футбола: «Это серьезное обвинение не должно остаться без внимания»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о систематической коррупции в судейском корпусе российского футбола.

«Это достаточно серьезное обвинение. И поэтому губернатор Самарской области должен в обязательном порядке обратиться в правоохранительные органы. Это серьезное обвинение не должно остаться без внимания. Также губернатору нужно разобраться не только с судейским корпусом, но и с клубом, который договаривался о возможных взятках. Если об этом говорят, то настало время разобраться», — сказал Свищев «СЭ».

По данным чиновника, на коррупцию в российском футбольном судействе тратится 500 миллионов рублей в год.