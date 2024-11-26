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Сегодня, 17:39

В Госдуме РФ отреагировали на заявление о коррупции в судействе российского футбола: «Это серьезное обвинение не должно остаться без внимания»

Константин Белов
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о систематической коррупции в судейском корпусе российского футбола.

«Это достаточно серьезное обвинение. И поэтому губернатор Самарской области должен в обязательном порядке обратиться в правоохранительные органы. Это серьезное обвинение не должно остаться без внимания. Также губернатору нужно разобраться не только с судейским корпусом, но и с клубом, который договаривался о возможных взятках. Если об этом говорят, то настало время разобраться», — сказал Свищев «СЭ».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о&nbsp;коррупции в&nbsp;российском судействе. Губернатор Самарской области заявил о масштабной коррупции в российском судействе. Собираем реакцию онлайн

По данным чиновника, на коррупцию в российском футбольном судействе тратится 500 миллионов рублей в год.

РПЛ
Дмитрий Свищев

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