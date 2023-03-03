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Сегодня, 13:39

В Госдуме поддержали идею натурализации Промеса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о возможной натурализации 31-летнего нидерландского вингера «Спартака» Квинси Промеса.

«Дать гражданство Промесу? Мне очень нравится этот игрок! Если команда приняла его и будет ходатайствовать перед РФС о том, что он готов выступать в РПЛ не как легионер, а как российский спортсмен, то почему нет? Однако я сторонник того, чтобы давать россиянам играть. Считаю, что к вопросам гражданства нужно подходить взвешено», — приводит слова Свищева Legalbet.

В нынешнем сезоне 31-летний нидерландец провел за «Спартак» 25 матчей, забил 18 мячей и отдал девять результативных передач.

Источник: https://legalbet.ru/news/14957061/
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Свищев
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