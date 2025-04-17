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17 апреля, 21:25

В Госдуме предложили клубам РПЛ делать взносы во избежание кризисных ситуаций

Депутат Свищев предложил клубам РПЛ делать взносы во избежание кризисных ситуаций
Дарик Агаларов
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что футболисты основного состава «Химок» могут бойкотировать матч против «Зенита» в 25-ом туре РПЛ.

— Эта ситуация — очень неприятный звоночек для руководителей РПЛ. Ведь такая проблема может в дальнейшем быть и с другими клубами. Это большие имиджевые потери. Я бы в такой ситуации рассмотрел историю со страховыми начислениями. У нас же есть история с банками. Почему бы клубам, когда у них стабильное финансирование, не сделать страховые отчисления?

— То есть, условно, клубы должны будут сделать некий взнос и в случае кризисной ситуации руководство РПЛ будет выступать в качестве «подстраховки»?

— Конечно! Допустим, ты участник РПЛ, ты должен сделать отчисления в некий резервный фонд, независимо какое у тебя положение. И в случае форс-мажорной ситуации, с которой мы сейчас столкнулись, комиссия РПЛ принимает решение, что берет на себе кризисное управление клубом. Это один из вариантов. Могут быть и другие, но нельзя допускать того, чтобы из-за этой ситуации страдали все: болельщики, другие клубы, имидж лиги. Такие вещи допускать нельзя. Мы должны обеспечить финансовую стабильность лиге и ее участникам.

Ранее «СЭ» сообщал, что футболисты основы рассматривают возможность бойкотировать игру 25-го тура РПЛ с «Зенитом». Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», заявил, что в таком случае на поле выйдут игроки дубля.

Туфан Садыгов рассказал о&nbsp;ситуации в &laquo;Химках&raquo;.«Основа «Химок» может бойкотировать матч с «Зенитом»? На этот случай существует дубль». Интервью Туфана Садыгова
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