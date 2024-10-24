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Свищев — об извинениях Пьянича: «Поменял мнение, приехав к нам. Это хорошо»

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на извинения полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича за слова об отказе играть против сборной России.

«Почему он вообще изначально так плохо был настроен по отношению к России, кто ему все эти тексты дал или он действительно думал, что с Россией нельзя дружить? Но сейчас мы видим, что он играет, поменял мнение, приехав к нам. Это тоже хорошо. Таких случаев должно быть больше и чаще. К сожалению, там шовинистическая кампания против России. Для них у нас все плохое и опасное, только детьми вот не питаемся», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич в интервью «СЭ» принес извинения за слова об отказе играть против сборной России.

В сентябре 2022 года в интервью DAZN Пьянич рассказал об отказе сборной Боснии и Герцеговины играть против России в товарищеском матче после аналогичных решений других национальных команд. Футболист заявил следующее: «С Россией нет смысла играть. Весь мир страдает от этой ситуации, и мы должны сыграть с ними первыми? Давайте не будем производить плохое впечатление».

(Дарик Агаларов)

Миралем Пьянич
Футбол
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Свищев

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