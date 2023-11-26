В Госдуме раскритиковали российских футболистов за нежелание помогать армии

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев выступил с критикой в адрес российских футболистов.

По словам Журавлева, он не знает случаев, когда футболисты отдавали часть своей «баснословной зарплаты» на нужды российской армии.

«Известные всем футбольные ветераны оказались крайне падкими на государственные деньги, но совершенно не способными встать на защиту страны, которая и вырастила из них спортсменов, и кормила долгие годы карьеры», — цитирует Журавлева РИА «Новости».

Кроме того, Журавлев отметил, что ни один из игроков не записался на СВО добровольцем