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Сегодня, 15:05

В Госдуме рассказали, за какие клубы болеют депутаты

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев рассказал, за какие футбольные клубы болеют его коллеги.

«За какую команду больше всего болеют в Госдуме? Мы с футболом дружим, любим его и понимаем, у нас давние футбольные традиции. Знаю, что у нас есть болельщики ЦСКА, команды из Санкт-Петербурга. У нас в Думе огромное представительство регионов России, где есть хотя бы одна команда, поэтому, думаю, пристрастия зависят от региона. Но бывает, что из одного региона, а болеют за разные команды. Много журналистов болеют за «Спартак»? Не знаю, почему там у вас так за «Спартак» болеют все. В Москве много достойных клубов. Пристрастия депутатов Госдумы распространяются по всей географии. Не думаю, что в Госдуме преобладают пристрастия к «Спартаку», — приводит слова Свищева Legalbet.

Чемпионат России сезона-2022/23 завершился 3 июня матчами 30-го тура. Победителем РПЛ в пятый раз подряд стал «Зенит». Серебряные медали завоевали футболисты ЦСКА. Третье место занял «Спартак».

Источник: https://legalbet.ru/news/v-gosdume-rasskazali-za-kakie-klubi-boleyut-deputati/
Футбол
РПЛ
Дмитрий Свищев
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