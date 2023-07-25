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Сегодня, 16:45

В Госдуме рекомендовали ускорить внесение поправок к проекту о продаже пива на стадионах

Виталий Косик
Корреспондент
Болельщики «Локомотива».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Госдума РФ приняла на пленарном заседании проект относительно ускоренного внесения поправок о снятии запрета на розничную продажу пива на стадионах, сообщает «РИА Новости».

«Рекомендовать правительству Российской Федерации инициировать разработку отдельного национального проекта «Спорт России» на период 2025-2030 годов, завершить разработку проекта федерального закона, направленного на правовое обеспечение функционирования Государственной информационной системы «Физическая культура и спорт», ускорить его внесение в Государственную Думу», — написано в заявлении.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.

В мае 2022 года правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5 процента при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии.

Источник: РИА Новости
Футбол
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