В Госдуме РФ не согласны с результатами опроса ВЦИОМа: «Наш футбол развивается семимильными шагами»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о снижении интереса к футболу, согласно опросу ВЦИОМа.

«Мне непонятно исследование ВЦИОМа, я бы хотел посмотреть, какие группы опрашивали коллеги. Потому что у меня есть сомнения в том, что исследование отвечает действительности. Если с 2005 года они проводили исследования, то футбол с этого момента точно прибавил. У нас чемпионат внутренний растет, наш футбол развивается семимильными шагами», — сказал Свищев «СЭ».

Также Свищев объяснил, почему футбол в России прогрессирует.

«В этом большая заслуга федераций, клубов, муниципальных и региональных школ. Строится огромное количество спортивных объектов. Я не заступаюсь за футболистов, а констатирую факт. Потому что я ежедневно варюсь в этой информации и вижу, как что делается. Конечно, наверное, этого недостаточно, всегда можно сделать что-то лучше. Но тому, как развивается сейчас спорт и футбол в том числе, надо отдать должное. Посмотрите даже на то, что отчисления от букмекеров растут. Даже по их подсчетам могу сказать, что рост и внимание к футболу увеличивается. Потому что основные ставки идут на футбол. Поэтому с коллегами не соглашусь. Понимаю, можно и нужно делать лучше, но с тем, что интерес к футболу уменьшается, я не согласен», — добавил Свищев.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса про изменение представления россиян об отечественном футболе с 2005 по 2024 год.

Согласно представленной информации, доля равнодушных к футболу людей за этот период времени увеличилась с 43 до 77 процентов.

Количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз (с 19 до 4 процентов), а интересующихся футболом время от времени — с 34 до 18 процентов.

(Александр Абустин)