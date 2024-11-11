Депутат Свищев: «Близки к тому, чтобы снять ограничения по законопроекту о возвращении пива»

Депутат Госдуарственной Думы РФ Дмитрий Свищев в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с возвращением пива на российские стадионы.

«Мы близки к тому, чтобы снять ограничения по прохождению законопроекта. Работаем с министерством здравоохранения, которое считает, что возвращение пива на стадионы пагубно повлияет на наше общество. Категорически с этим не согласен. Вопросом занимаемся. Сегодня я написал письмо в министерство здравоохранения с просьбой обновить позицию по данному вопросу», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что Минфин поддерживает предложение разрешить продажу пива на стадионах. Запрет на продажу пива на спортивных объектах в России действует с 2005 года.