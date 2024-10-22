В Госдуме заявили, что нужно проработать идею объединения чемпионатов России и Белоруссии

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал идею объединения чемпионатов России и Беларуси по футболу.

«Беларусь — спортивная страна, там любят и понимают спорт. Там большие традиции, в том числе и футбольные. Мы все помним, как минское «Динамо» и БАТЭ блистали в еврокубках. Поэтому, в принципе, идея-то неплохая, но это должно пойти на пользу развития обеих стран. Но работы огромное количество. Много разных вопросов, которые необходимо решить.

И обязательно надо согласовать с УЕФА объединение чемпионатов России и Беларуси. Чтобы потом не получилось так, что нельзя в еврокубки. Все-таки все клубы мечтают играть в Лиге чемпионов, и мы тоже туда планируем вернуться», — сказал Свищев.

Российские команды не участвуют в международных турнирах с февраля 2022 года. Белорусские команды проводят матчи международных турниров на нейтральной территории.