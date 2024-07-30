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Сегодня, 15:29

В Греции опубликовали фото формы ПАОКа с фамилией Чалова

Алина Савинова
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Греческий журналист Антонис Цакалаес в своих соцсетях поделился фото формы ПАОКа с фамилией российского форварда Федора Чалова и девятым игровым номером.

Ранее в пресс-службе черно-белых рассказали «СЭ», что футболист ЦСКА в среду, 31 июля, прилетит в Грецию для завершения перехода в греческий клуб.

Чалов является воспитанником ЦСКА. За основной состав красно-синих он выступает с 2017 года. За это время игрок провел 263 матча во всех турнирах, забил 89 голов и сделал 44 результативные передачи.

В минувшем сезоне ПАОК стал чемпионом Греции. Команда выиграла турнир в четвертый раз в истории.

Федор Чалов
Футбол
ФК ПАОК
ФК ЦСКА (Москва)
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