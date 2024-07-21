В Греции подтвердили факт переговоров ПАОКа с ЦСКА по трансферу Чалова

Греческий журналист Костас Петротос, освещающий жизнь ПАОКа, прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе в клуб нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своем telegram-канале, 26-летний футболист подпишет контракт на три года, сумма выкупа у ЦСКА составит 3 миллиона евро.

«Да, они ведут переговоры. Я думаю, клуб заплатит деньги и договорится с ним по контракту. Чалов — главный кандидат на усиление атаки. Считаю, что этот трансфер вполне возможен», — сказал Петротос «СЭ».

Чалов является воспитанником ЦСКА. Он провел за армейцев 262 матча, забил 89 голов и сделал 44 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.