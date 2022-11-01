В «Хапоэле» из Беэр-Шевы рассказали о возможном выкупе Шапи у «Краснодара»

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Пресс-атташе «Хапоэля» из Беэр-Шевы Ширан Абрамов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном выкупе полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова у «Краснодара».
«Хапоэль» хочет выкупить Шапи Сулейманова у «Краснодара»? Мы пока думаем над этим вопросом. У нас есть время до конца сезона», — сказал представитель пресс-службы израильского клуба «СЭ».
Ранее появилась информация о том, что «Хапоэль» планирует выкупить 22-летнего Сулейманова за 1 миллион евро.
Сулейманов выступает за «Хапоэль» на правах аренды из «Краснодара» с августа 2022 года. В нынешнем сезоне он забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи в 15 матчах за команду.
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