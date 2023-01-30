В «Хапоэле» прокомментировали новость о возможном трансфере Игнатьева

Сегодня, 15:34
Пресс-атташе «Хапоэля» из Беэр-Шевы Ширан Абрамова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о возможном переходе нападающего «Локомотива» Ивана Игнатьева в израильский клуб.
«Игнатьев может перейти в «Хапоэль»? Если у нас будет что сообщить, мы обязательно это сделаем», — сообщила Абрамова «СЭ».
Ранее сообщалось, что «Хапоэль» хочет приобрести Игнатьева у «Локомотива» в ближайшие два дня.
В этом сезоне 24-летний Игнатьев сыграл 16 матчей за «Локомотив», отметившись 4 забитыми мячами и 2 результативными передачами.