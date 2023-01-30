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Сегодня, 15:34

В «Хапоэле» прокомментировали новость о возможном трансфере Игнатьева

Константин Белов
Корреспондент
Иван Игнатьев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Пресс-атташе «Хапоэля» из Беэр-Шевы Ширан Абрамова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о возможном переходе нападающего «Локомотива» Ивана Игнатьева в израильский клуб.

«Игнатьев может перейти в «Хапоэль»? Если у нас будет что сообщить, мы обязательно это сделаем», — сообщила Абрамова «СЭ».

Ранее сообщалось, что «Хапоэль» хочет приобрести Игнатьева у «Локомотива» в ближайшие два дня.

В этом сезоне 24-летний Игнатьев сыграл 16 матчей за «Локомотив», отметившись 4 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

Иван Игнатьев
ФК Локомотив (Москва)
ФК Хапоэль (Беэр-Шева)
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«Хапоэль» хочет приобрести Игнатьева у «Локомотива» в ближайшие два дня

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