В «Хетафе» ответили на вопрос об интересе «Спартака» к Максимовичу

В пресс-службе «Хетафе» прокомментировали «СЭ» информацию о том, что «Спартак» интересуется полузащитником испанского клуба Неманьей Максимовичем.

Ранее об этом в своем Telegram-канале сообщал журналист Сергей Ильев.

«Спартак» заинтересован в Максимовиче? Нам жаль, но у нас нет никакой информации насчет этого", — сказали в пресс-службе «Хетафе» «СЭ».

Максимович выступает за «Хетафе» с июля 2018 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 17 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего серба в 10 миллионов евро.