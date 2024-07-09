В «Химках» назвали срок контракта главного тренера Артиги

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев сообщил, что контракт футбольного клуба с испанцем Франком Артигой рассчитан на два года.

«Тренерский штаб Франка Артиги работает, все специалисты готовят команду к началу чемпионата. Контракт с Артигой подписан на два года, в его тренерский штаб вошли специалисты из Испании и Туниса. артига больше десяти лет проработал в системе «Барселоны», надеюсь он сможет улучшить командное взаимодействие и создаст условия для гармоничного индивидуального развития игроков», — сказал Оленев ТАСС.

47-летний специалист сменил на посту главного тренера Андрея Талалаева, об уходе которого стало известно в июне. В минувшем сезоне подмосковная команда выиграла первую лигу и вернулась в РПЛ.

Ранее Артига тренировал «Родину». Под его руководством московская команда финишировала на пятом месте в сезоне-2023/24. До этого испанец также работал в системе «Барселоны» и сборной ОАЭ до 20 лет.