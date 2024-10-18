В «Химках» назвали замечательной идею о турнире между российскими и белорусскими командами

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в комментарии «СЭ» отреагировал на предложение министра спорта Белоруссии Сергея Ковальчука организовать турнир между российскими и белорусскими клубами.

«Конечно, поддерживаем проведение такого турнира и готовы принять в нем участие. Мы готовы общаться, когда и где это все будет. Идея хорошая, замечательная», — сказал Оленев «СЭ».

Ранее, 18 октября, министр спорта Белоруссии Ковальчук в разговоре с «СЭ» предложил организовать товарищеский турнир с российскими клубами.

Дарик Агаларов