Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:01

В «Химках» назвали замечательной идею о турнире между российскими и белорусскими командами

Telegram Дзен

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в комментарии «СЭ» отреагировал на предложение министра спорта Белоруссии Сергея Ковальчука организовать турнир между российскими и белорусскими клубами.

«Конечно, поддерживаем проведение такого турнира и готовы принять в нем участие. Мы готовы общаться, когда и где это все будет. Идея хорошая, замечательная», — сказал Оленев «СЭ».

Ранее, 18 октября, министр спорта Белоруссии Ковальчук в разговоре с «СЭ» предложил организовать товарищеский турнир с российскими клубами.

Дарик Агаларов

Футбол
ФК Химки

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Фигуристка Медведева пожаловалась на серьезные проблемы с сердцем
Министру спорта Дегтяреву отдают всю власть в российском спорте: Трапищев выдвинул его на пост главы ОКР, Путин поддержал. Что скажет МОК?
Покинувшая Латвию из-за дискриминации многодетная семья намерена жить в России
В России запретят три вида ПЭТ-упаковки с сентября 2025 года
Никита Мазепин объявил о завершении карьеры в «Формуле-1»
В Амурской области в аварии с грузовиком погибли двое взрослых и двое детей
Сегодня
Вчера
Неделя