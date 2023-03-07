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Сегодня, 11:53

В «Химках» не будут препятствовать проведению матча «Торпедо» на «Арене Химки»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Стадион «Арена Химки»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что матч «Торпедо» — «Урал» может пройти на домашнем стадионе подмосковной команды «Арене Химки».

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что РФС и РПЛ признали поле «Лужников» непригодным для проведения встречи.

«На данный момент мне ничего об этом неизвестно. Тут больше вопросов к самой арене. Главное, чтобы стадион технически был готов провести матч «Торпедо». Если все будет хорошо, то почему мы должны быть против», — сказал Оленев «СЭ».

Матч «Торпедо» — «Урал» запланирован на 11 марта. Начало — в 14.00 мск.

РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК Урал
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