В «Химках» не будут проводить расследование после выложенного в интернет аудио ругани Гогниева

Сегодня, 20:46
Генеральный директор «Химок» Николай Оленев прокомментировал для «СЭ» выложенную в интернет аудиозапись ругани главного тренера подмосковной команды Спартака Гогниева во время конфликта с Дмитрием Тихим и Аязом Гулиевым.
Ранее телеграмм-канал «Инсайды от Карпа» выложил аудиозапись.
«Будет ли клуб проводить расследование после этого инцидента? Нет. В этом нет необходимости», — сказал Оленев «СЭ».
«Химки» располагаются 15-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 13 очков за 20 матчей.