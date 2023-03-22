В «Химках» не будут проводить расследование после выложенного в интернет аудио ругани Гогниева

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев прокомментировал для «СЭ» выложенную в интернет аудиозапись ругани главного тренера подмосковной команды Спартака Гогниева во время конфликта с Дмитрием Тихим и Аязом Гулиевым.

Ранее телеграмм-канал «Инсайды от Карпа» выложил аудиозапись.

«Будет ли клуб проводить расследование после этого инцидента? Нет. В этом нет необходимости», — сказал Оленев «СЭ».

«Химки» располагаются 15-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 13 очков за 20 матчей.