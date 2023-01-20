В «Химках» не рассматривают приглашение Дзюбы в клуб

Исполнительный директор «Химок» Николай Оленев в комментарии для «СЭ» рассказал, что клуб не заинтересован в форварде Артеме Дзюбе.

«Заинтересованы ли «Химки» в Дзюбе? Мы не рассматриваем его кандидатуру», — сказал Оленев «СЭ».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 4 миллиона евро.