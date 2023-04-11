В «Химках» объяснили подписание долгосрочного контакта с Талалаевым

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в комментарии для «СЭ» объяснил, почему клуб подписал долгосрочный контракт с главным тренером Андреем Талалаевым.

Ранее Оленев заявил, что контракт подписан на 5 лет.

«Тренерский штаб формирует главный тренер. Надо дождаться его решения. Что касается, Рината Билялетдинова, то он останется в клубе. Чем объясняется пятилетний контакт? Клуб доверяет профессионалу. Клуб доверяет человеку. Поэтому такое решение принято», — сказал Оленев «СЭ».

Талалаев уже работал в «Химках» с апреля 2019 года по январь 2020 года. Последним местом работы специалиста было «Торпедо», 50-летний россиянин возглавлял команду с октября 2022 года по март 2023 года.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в 22 матчах.