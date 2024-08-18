В «Химках» объяснили слова Бакаева о том, что ему не разрешили сыграть с «Зенитом»

В пресс-службе «Химок» ответили на вопрос «СЭ» об отсутствии полузащитника Зелимхана Бакаева в заявке на матч 5-го тура РПЛ с «Зенитом».

Ранее генеральный директор подмосковного клуба Николай Оленев заявил, что арендованный у «Зенита» россиянин пропустит матч из-за недомогания. Имеющий отношение к «Химкам» бизнесмен Туфан Садыгов рассказал, что тренерский штаб решил поберечь игрока в данной встрече.

В свою очередь Бакаев заявил, что ему не разрешили участвовать в игре.

«Бакаеву не разрешили играть? Да, не разрешили играть по медицинским показаниям», — сказали «СЭ» в клубной пресс-службе.

28-летний Бакаев перешел в «Химки» из «Зенита» на правах аренды этим летом. В текущем сезоне игрок провел за красно-черных 3 матча и забил 1 гол.