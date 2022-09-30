Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:57

В «Химках» опровергли информацию о долгах перед Писаревым и предыдущим тренерским штабом

Владимир Пушкарев
,  
Владислав Флегонтов

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о задержках в зарплате перед предыдущим тренерским штабом клуба.

«Я бы с Писаревым вообще не расплачивался! За задержки перед предыдущим тренерским штабом вообще не переживаю! Мне ни о каких долгах неизвестно. У нас все по плану, все в порядке», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее сообщалось, что в подмосковном клубе уже более трех месяцев не выплачивается зарплата, а общая сумма долга перед игроками составляет более 300 миллионов рублей.

После 10 туров Российской премьер-лиги «Химки» набрали 8 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице.

4
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Доктор, не вижу... Отслоилась сетчатка». Памяти легендарного спортивного врача Мышалова
Луганское чудо. Киев умолял чемпиона о ничьей
Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия
Обращение Владимира Путина 30 сентября: время, место, тема выступления
Патрушев назвал США основным выгодополучателем от взрывов на «Северных потоках»
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

В «Химках» отреагировали на информацию о долгах перед игроками по зарплате в текущем сезоне

РФС закрыл дело по претензии «Ростова» к «Химкам»