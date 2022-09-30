В «Химках» опровергли информацию о долгах перед Писаревым и предыдущим тренерским штабом

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о задержках в зарплате перед предыдущим тренерским штабом клуба.

«Я бы с Писаревым вообще не расплачивался! За задержки перед предыдущим тренерским штабом вообще не переживаю! Мне ни о каких долгах неизвестно. У нас все по плану, все в порядке», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее сообщалось, что в подмосковном клубе уже более трех месяцев не выплачивается зарплата, а общая сумма долга перед игроками составляет более 300 миллионов рублей.

После 10 туров Российской премьер-лиги «Химки» набрали 8 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице.