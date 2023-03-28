В «Химках» опровергли информацию о расторжении контракта с Тихим

Сегодня, 20:39
Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в комментарии для «СЭ» опроверг информацию о расторжении контакта с защитником Дмитрием Тихим.
«Договор не расторгнут. Как минимум до конца сезона Дмитрий Тихий останется в клубе, сейчас мы обсуждаем условия», — сказал Оленев «СЭ».
Ранее «Чемпионат» сообщил, что Тихий расторг контракт с «Химками» после того, как его оставили индивидуально тренироваться в Москве.
Тихий выступает за «Химки» с февраля 2019 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 10 матчах команды во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Защитник не попадал в заявку клуба на официальные матчи с октября 2022 года.
Гогниев возглавляет «Химки» с сентября 2022 года.