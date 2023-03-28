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В «Химках» опровергли информацию о расторжении контракта с Тихим

Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в комментарии для «СЭ» опроверг информацию о расторжении контакта с защитником Дмитрием Тихим.

«Договор не расторгнут. Как минимум до конца сезона Дмитрий Тихий останется в клубе, сейчас мы обсуждаем условия», — сказал Оленев «СЭ».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Тихий расторг контракт с «Химками» после того, как его оставили индивидуально тренироваться в Москве.

Тихий выступает за «Химки» с февраля 2019 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 10 матчах команды во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Защитник не попадал в заявку клуба на официальные матчи с октября 2022 года.

Гогниев возглавляет «Химки» с сентября 2022 года.

ФК Химки
Дмитрий Тихий
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