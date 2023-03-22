В «Химках» опровергли информацию о стычке футболистов в раздевалке после матча с «Зенитом»

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев опроверг «СЭ» информацию о том, что после матча с «Зенитом» (2:3) в 19-м туре РПЛ в раздевалке команды произошел конфликт между полузащитником Владимиром Хубуловым и нападающим Маркосом Гильерме.

«Это смешно даже комментировать! Очередная сплетня! Ничего такого и близко не было. Команда в штатном режиме готовится к возобновлению чемпионата», — сказал Оленев «СЭ».

Ранее издание Metaratings сообщало, что между Гильерме и Хубуловым произошла стычка после матча с «Зенитом». Утверждалось, что впоследствии в «Химках» потребовали от бразильца принести извинения за произошедшее.