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В «Химках» опровергли информацию о стычке футболистов в раздевалке после матча с «Зенитом»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев опроверг «СЭ» информацию о том, что после матча с «Зенитом» (2:3) в 19-м туре РПЛ в раздевалке команды произошел конфликт между полузащитником Владимиром Хубуловым и нападающим Маркосом Гильерме.

«Это смешно даже комментировать! Очередная сплетня! Ничего такого и близко не было. Команда в штатном режиме готовится к возобновлению чемпионата», — сказал Оленев «СЭ».

Ранее издание Metaratings сообщало, что между Гильерме и Хубуловым произошла стычка после матча с «Зенитом». Утверждалось, что впоследствии в «Химках» потребовали от бразильца принести извинения за произошедшее.

Футбол
РПЛ
ФК Химки
Маркос Гильерме
Николай Оленев
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