В «Химках» опровергли информацию о возможном закрытии клуба

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о том, что клуб может прекратить существование по окончании этого сезона, если вылетит из РПЛ.

«Мы уже неоднократно говорили, что клуб имеет утвержденный финансовый план на пять лет и все инвесторы, партнеры и спонсоры выполняют взятые на себя обязательства. У нас утверждена долгосрочная стратегия клуба в которой отражен, в том числе, проект по созданию футбольного центра и академии», — сказал Оленев «СЭ».

Информацию о том, что «Химки» могут прекратить существование после вылета в первую лигу сообщил в своем Telegram-канале журналист Сергей Ильев.

Ранее бизнесмен Туфан Садыгов назвал эту новость провокацией.

После 20 туров химчане занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 13 очков.