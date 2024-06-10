В «Химках» опровергли новость об отставке Талалаева: «Как можно уволить сотрудника в отпуске?»

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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об увольнении главного тренера команды Андрея Талалаева.
«Слухи комментировать — неблагодарное дело. В клубе нет такой информации. Андрей Викторович находится в отпуске. Как можно уволить сотрудника, который находится в отпуске?» — сказал Оленев «СЭ».
Ранее об увольнении Талалаева сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.
Талалаев возглавляет подмосковную команду с апреля 2023 года. В минувшем сезоне команда под его руководством выиграла первую лигу и вернулась в РПЛ.