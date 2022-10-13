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Сегодня, 19:11

В «Химках» опровергли слухи о возможном возвращении Юрана в клуб

Иван Торопцев
Корреспондент
Сергей Юран.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Химки» выступили с заявлением, опровергающим информацию о возможном возвращении Сергея Юрана на пост главного тренера команды.

«Футбольный клуб «Химки» не рассматривает вопрос возвращения Сергея Юрана. Появившаяся в СМИ информация не соответствует действительности. Никаких перестановок в тренерском штабе не планируется. Руководство клуба полностью доверяет Спартаку Гогниеву», — говорится в заявлении подмосковной команды.

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России с 8 очками в 12 матчах.

53-летний Юран был отправлен в отставку в начале августа нынешнего года. После ухода специалиста командой до конца руководил Николай Писарев, а в сентябре его сменил Спартак Гогниев. С момента увольнения Юрана «Химки» 1 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений во всех турнирах.

Источник: https://t.me/fckhimki_official/4551
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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