В «Химках» опровергли слухи о возможном возвращении Юрана в клуб

«Химки» выступили с заявлением, опровергающим информацию о возможном возвращении Сергея Юрана на пост главного тренера команды.

«Футбольный клуб «Химки» не рассматривает вопрос возвращения Сергея Юрана. Появившаяся в СМИ информация не соответствует действительности. Никаких перестановок в тренерском штабе не планируется. Руководство клуба полностью доверяет Спартаку Гогниеву», — говорится в заявлении подмосковной команды.

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России с 8 очками в 12 матчах.

53-летний Юран был отправлен в отставку в начале августа нынешнего года. После ухода специалиста командой до конца руководил Николай Писарев, а в сентябре его сменил Спартак Гогниев. С момента увольнения Юрана «Химки» 1 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений во всех турнирах.