Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

7 сентября, 16:31

В «Химках» отреагировали информацию о возможном уходе всего менеджмента клуба

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что главный инвестор команды Туфан Садыгов решил отправить в отставку весь менеджмент клуба.

«Мне об этом ничего не известно. Будет совет учредителей, он примет решение относительно руководителей. В теории допускаю, что много кто после него покинет свои должности. Но это будет решение совета учредителей», — сказал Терюшков «СЭ».

После 8 туров РПЛ подмосковный клуб набрал 7 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. В следующем туре «Химки» 10 сентября примут на своем поле «Крылья Советов».

Футбол
РПЛ
ФК Химки
Роман Терюшков
5
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Ростов» — «Спартак» и 8:0 от «Зенита»
Колыванов считает обращения «Краснодара» в ЭСК РФС проявлением слабости
«Кордобу сняли исподтишка — это доносительство»: «Краснодар» снова скандалит по мотивам судейства Иванова и теряет форварда
Кордоба дисквалифицирован на два матча за оскорбление судейской бригады на испанском языке
«Краснодар» объявил бойкот федеральному спортивному телеканалу из-за ситуации с дисквалификацией Кордобы
Экс-президент «Локо»: «Победа над «Краснодаром» — не реабилитация за поражение от «Факела»
Гайич о дебютном голе за ЦСКА: «Нападающие забьют в следующем матче»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Стало известно, под каким номером капитан сборной Израиля будет выступать за «Динамо»

«Крылья Советов» подписали 3-летний контракт с Рахмановичем