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Сегодня, 17:51

В «Химках» отреагировали на информацию о долгах перед игроками по зарплате в текущем сезоне

Гендиректор «Химок» Николай Оленев прокомментировал информацию о том, что футболисты команды не получали зарплату в текущем сезоне.

«Правда ли, что игроки не получают зарплату? Нет. Я не знаю, при мне такого не было, мы разбираемся и смотрим. Я только вхожу в процесс работы, при мне не было ещё никаких задержек», — приводит слова Оленева Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что в подмосковном клубе уже более трех месяцев не выплачивается зарплата, а общая сумма долга перед игроками составляет более 300 миллионов рублей. По данным Metaratings.ru, игроки «Химок» подтвердили, что еще не получали выплаты в текущем сезоне.

«Химки» занимают 13-е место с 8 очками в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

Источник: https://metaratings.ru/news/gendirektor-khimok-otreagiroval-na-slukhi-o-tom-chto-igroki-kluba-ne-poluchali-zarplatu-v-nyneshnem--1372484/
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