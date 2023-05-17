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17 мая, 10:21

В «Химках» отреагировали на слова Каманцева, что клубы РПЛ не хотят разбираться в судействе

Алина Савинова
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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев отреагировал на высказывание главы департамента судейства РФС Павла Каманцева о том, что у клубов РПЛ нет желания разбираться в правилах.

«Каманцев — руководитель департамента судейства РФС, это его позиция. Клубы высказывают свою точку зрения, а он — свою. Это нормально в демократической стране. Идут ли на пользу встречи клубов с судейством? Конечно! Это очень важно. В рамках этих встреч идет обсуждение нюансов, которые возникают во время игр. Важно услышать интерпретацию от тех, кто за это отвечает», — приводит «Чемпионат» слова Оленева.

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков за 27 туров.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5105271-v-himkah-otreagirovali-na-slova-kamanceva-chto-kluby-rpl-ne-hotyat-razbiratsya-v-pravilah.html
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Николай Оленев
Павел Каманцев
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