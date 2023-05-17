В «Химках» отреагировали на слова Каманцева, что клубы РПЛ не хотят разбираться в судействе

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев отреагировал на высказывание главы департамента судейства РФС Павла Каманцева о том, что у клубов РПЛ нет желания разбираться в правилах.

«Каманцев — руководитель департамента судейства РФС, это его позиция. Клубы высказывают свою точку зрения, а он — свою. Это нормально в демократической стране. Идут ли на пользу встречи клубов с судейством? Конечно! Это очень важно. В рамках этих встреч идет обсуждение нюансов, которые возникают во время игр. Важно услышать интерпретацию от тех, кто за это отвечает», — приводит «Чемпионат» слова Оленева.

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков за 27 туров.