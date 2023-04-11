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Сегодня, 10:55

В «Химках» ответили на вопрос о том, ищет ли клуб нового главного тренера

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев ответил «СЭ» на вопрос о том, ведет ли клуб поиск нового главного тренера.

«Ищут ли «Химки» нового тренера? Подготовку к ближайшей игре с «Крыльями Советов» проводит Ринат Билялетдинов, думаю, что это многое объясняет», — сказал Оленев «СЭ».

3 апреля «Химки» объявили об отставке Спартака Гогниева с поста главного тренера. Специалист работал с командой с сентября 2022 года.

Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» стал Ринат Билялетдинов.

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