В «Химках» ответили на вопрос о возможном подписании Шукурова

Старший тренер «Химок» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возможный переход в клуб полузащитника «Немана» Алимардона Шукурова.

Ранее агент 23-летнего киргизского футболиста не исключил вероятности перехода игрока в «Химки».

«Пока Шукурова нет с нами на втором сборе, но он был на первом сборе. По нему информацией не обладаю. Всякое может быть. Может, существует какая-то договоренность. Может быть, решаются какие-то финансовые или юридические вопросы. Но за это мы не отвечаем, есть селекционный отдел и руководство клуба», — сказал Билялетдинов «СЭ».