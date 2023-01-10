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Сегодня, 11:26

В «Химках» ответили на вопрос о возможном подписании Шукурова

Константин Белов
Корреспондент
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Старший тренер «Химок» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возможный переход в клуб полузащитника «Немана» Алимардона Шукурова.

Ранее агент 23-летнего киргизского футболиста не исключил вероятности перехода игрока в «Химки».

«Пока Шукурова нет с нами на втором сборе, но он был на первом сборе. По нему информацией не обладаю. Всякое может быть. Может, существует какая-то договоренность. Может быть, решаются какие-то финансовые или юридические вопросы. Но за это мы не отвечаем, есть селекционный отдел и руководство клуба», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Шукуров стал автором гола в ворота сборной России в товарищеском матче против Киргизии (1:2). Его контракт с «Неманом» истекает зимой 2023 года.

Ринат Билялетдинов
ФК Химки
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