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Сегодня, 22:41

В «Химках» ответили на вопрос об интересе к Артему Дзюбе

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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев сообщил, что подмосковный клуб не ведет переговоров с 35-летним российским нападающим Артемом Дзюбой, который этим летом стал свободным агентом.

«Работа пока идет над трансферами, наш спортивный блок работает. Как будет какое-то решение по новым игрокам, мы сообщим. Ведутся ли переговоры с Артемом Дзюбой? Пока в списке кандидатов на приобретение его фамилии нет», — приводит слова Оленева ТАСС.

По окончании минувшего сезона РПЛ футболист покинул «Локомотив», за который выступал с февраля 2023 года. В активе Дзюбы 12 голов и девять результативных передач в 39 матчах за железнодорожников.

Источник: ТАСС
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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