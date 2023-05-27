В «Химках» подтвердили, что нападающий Адеми приостановил контракт до 2024 года

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев прокомментировал для «СЭ» информацию о том, что нападающий Кемаль Адеми приостановит контракт с клубом до 2024 года. Ранее об этом сообщал «РБ Спорт».

«С момента моего назначения, в клубе я его ни разу не видел. Действительно, он воспользовался этой возможностью которой наделила ФИФА, уехал и больше в Россию не возвращался», — сказал Оленев «СЭ».

Адеми перешел в «Химки» в августе 2021 года из «Фенербахче», на его счету 1 гол и 2 результативные передачи в 14 матчах за подмосковную команду. Контракт Кемаля с «Химками» рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне-2022/23 27-летний швейцарец провел 17 матчей в составе «Зандхаузена», в которых забил один гол.