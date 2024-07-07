В «Химках» подтвердили интерес к защитнику «Монпелье» Сако

Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», подтвердил, что защитник «Монпелье» Фалайе Сако входит в сферу интересов клуба.

«Химки» ведут переговоры с Сако. Переговоров вообще много ведется, но могу подтвердить интерес», — сказал Садыгов Sport24.

Ранее издание AfricaFoot сообщило, что Сако переходит в «Химки» на правах аренды. При этом в агентстве Sferico Sports, представляющем интересы защитника, «СЭ» заявили об отсутствии официального предложения от подмосковного клуба.

В сезоне-2023/24 Сако провел 19 матчей в чемпионате Франции и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.